Olympische Spiele: Tokio sucht 10.000 Ärzte und Krankenpfleger

Japans Regierung hält trotz Kritik an der Ausrichtung der Olympischen Spiele fest und sucht dafür 10.000 Ärzte und Krankenpfleger. "Jeder von ihnen soll etwa fünf Tage während der Spiele arbeiten", sagte Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto am Dienstag im Parlament. Die Opposition kritisierte die Pläne angesichts steigender Corona-Zahlen und angespannter Lage von Japans Gesundheitssystems. Sollte Japan die Spiele nicht ausrichten können, bot sich Florida als Austragungsort an.

In Japan bringt derzeit eine dritte Welle von Corona-Infektionen das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Tokio und andere Regionen verzeichnen Rekordwerte bei neuen Ansteckungen. Die Regierung will dennoch wie geplant die bereits im Vorjahr wegen der Pandemie abgesagten Spiele im Juli eröffnen.