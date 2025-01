Einfach nur Schrott: Olympiamedaillen von Paris müssen ausgetauscht werden

Olympioniken bekommen für ihre Großtaten zwar kein Preisgeld, aber dafür schöne Medaillen, die im Glanz ihrer Leistungen erstrahlen. Doch, es war auch nicht alles Gold, was glänzte - viele Medaillen bei den Spielen im Paris 2024 waren einfach nur Schrott.

Besonders betroffen sind dabei die Bronzemedaillen, die aus einer Mischung von Kupfer, Zink und Zinn bestehen und anscheinend in Pfuscharbeit hergestellt wurden. Erste Bedenken über die Qualität wurden schon wenige Tage nach den Spielen in Paris laut, als US-Skateboarder Nyjah Huston den schlechten Zustand seiner Bronzemedaille in sozialen Netzwerken präsentierte. Etliche andere Medaillengewinner zogen nach. Rund 100 erfolgreiche Teilnehmer gaben ihre Medaillen zurück.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) reagierte mittlerweile: „Beschädigte Medaillen werden systematisch von Monnaie de Paris ersetzt und identisch zu den Originalen graviert.“ Die Medaillen wurden vom französischen Luxus-Juwelier Chaumet entworfen und enthalten ein Stück Eisen des Eiffelturms.