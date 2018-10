Samira Asghari: Vom Flüchtlingsmädchen zum IOC-Mitglied

Als Kind floh sie vor dem Krieg in ihrer Heimat Afghanistan - jetzt hat sie einen Platz im exklusivsten Sportklub der Welt. Bei der Versammlung des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) in Buenos Aires ist die 24-jährige Samira Asghari in das IOC aufgenommen worden. Sie ist das jüngste Mitglied in der Geschichte des Komitees.

"Ich habe angefangen, Basketball zu spielen und Sport zu treiben, weil es in Afghanistan nichts gab, um Spaß zu haben", erzählte Asghari. "Es gab nur Armut und Krieg. Der Sport hat mir Freude bereitet und dabei geholfen, alles andere zu vergessen."

Später spielte sie in der afghanischen Basketball-Nationalmannschaft. "Alles, was ich wollte, war, Sportlehrerin in einer Schule sein", betonte Asghari. "Niemals hätte ich mir vorstellen können, einmal Mitglied im IOC zu werden. Ich bin sehr stolz und hoffe, damit andere Mädchen und Kinder in Afghanistan ermutigen zu können."