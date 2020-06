Olympia-Mutmacher für das jüngste Land

Weil der Südsudan noch kein nationales Olympisches Komitee hat, entschied das IOC in einer Geste der Humanität: Guor Marial darf unter der olympischen Flagge starten. "Wow! Das ist so aufregend. Ich bin sprachlos. Die Stimme des Südsudan ist erhört worden. Obwohl ich nicht unsere Flagge tragen kann – das Land ist hier dabei", jubelte der 28-Jährige, der in Flagstaff im US-Bundesstaat Arizona lebt. "Deshalb bin ich jeden Morgen aufgestanden, ich habe meine Laufschuhe angezogen und bin gerannt", meinte der Marathon-Mann.

Ein Start für den Sudan kommt für Marial nicht infrage. Das ist eine Sache der Ehre: Im blutigen Bürgerkrieg hat Guor Marial 28 Familienmitglieder verloren. Etwa zwei Millionen Menschen starben im Südsudan. "Für mich wäre das in erster Linie Verrat an meinem Land, wenn ich für den Sudan starten würde. Und es wäre respektlos meinen Landsleuten gegenüber, die für die Freiheit gestorben sind", erklärte er.