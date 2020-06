Olympia-Reform: Ja zu Spielen in zwei Ländern

Es ist der größte Reformprozess in der Geschichte der olympischen Bewegung. Und er ist nach den jüngsten Spielen in Sotschi (37 Milliarden Euro Gesamtkosten) und den bevorstehenden in Rio de Janeiro auch dringend nötig.

Zum Auftakt der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) in Monte Carlo haben die 94 Mitglieder gleich richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Insgesamt geht es um 40 Reformvorschläge, die IOC-Präsident Thomas Bach zur Abstimmung bringen will. Ab sofort sind länder- und städteübergreifende Olympische Spiele erlaubt. Aus Gründen der Nachhaltigkeit will man "die Austragung ganzer Sportarten oder einzelner Disziplinen außerhalb der Gastgeberstadt oder – in Ausnahmefällen – außerhalb des Landes erlauben". Bach hatte jedoch klargestellt, dass es einen Haupt-Gastgeber und ein zentrales olympisches Dorf geben müsse. "Wir wollen keine Spiele, die über ein Land zerstreut sind und nur im Fernsehen als eine Veranstaltung zu sehen sind."

Bereits davor legte das IOC den Organisatoren der Winterspiele 2018 in Pyeongchang nahe, die Bob- und Rodelwettbewerbe außerhalb Südkoreas auszutragen. Die Veranstalter wurden aufgefordert, die Bauarbeiten für die Bob- und Rodelbahn zu stoppen. Damit sollen Baukosten von 120 Millionen Dollar gespart werden.