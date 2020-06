Olympia-Fest ohne Lieblingssportarten

Nur noch 88 Tage bis zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in London. Die Briten arbeiten seit dem Zuschlag durch das IOC in manchen Sportarten einfach nur daran Teams aufzubauen – nur um dabei zu sein, allerdings ohne Medaillenchancen.

So ist Handball im Mutterland des Fußballs weitgehend unbekannt. Im Basketball holte man Luol Deng, NBA-Spieler aus dem Südsudan mit britischem Pass. Und man will den britisch-amerikanischen NBA-Profi Byron Mullens in London spielen lassen. Auch im Volleyball suchte man in ganz Europa nach Spielern mit britischen Wurzeln.

Großbritannien war 2008 in der Medaillenbilanz auf Rang vier zu finden. Edelmetall wurde aber in nur 11 von 28 Sportarten geholt. Grund zum Feiern gab es im Schwimmen, Rudern, Segeln, Kanu, Leichtathletik und vor allem im Radsport.