Bogenschützin Baldauff in K.o.-Phase ausgeschieden

Für Baldauff war es hingegen das Debüt im Zeichen der Fünf Ringe. Die Windbedingungen waren wieder kritisch gewesen und zudem auch anders, als auf dem Einschießplatz. "Meine Taktik war daher, so schnell wie möglich zu schießen, weil ich wusste, dass der Wind dauernd wechselt", erklärte die Mutter des am vergangenen Samstag angereisten 20-jährigen Xavier. "Die andere hat schnell geschossen. Ich habe es aber nicht immer umsetzen können."

Baldauff zog trotzdem ein positives Resümee ihres Auftritts, zu dem auch die Platzierungsrunde vom vergangenen Freitag gehört. Da war sie unter 64 Konkurrentinnen 41. geworden. "Drei Neuner in der ersten Passe waren für den Wind echt gut. Bei der zweiten habe ich aber echt mies geschossen. Der Wind ist allerdings hoch und tief gegangen." Zudem hätten auch die vollen Tribünen einen windmäßigen Unterschied zum Training ausgemacht.

Medved und Baldauff freuten sich, dass ihr Duell live in ORF übertragen wurde und der Coach blickte auch schon voraus, es gebe hoffnungsvollen Nachwuchs: "Vielleicht wird es nächste Olympiade besser. Das hier ist für uns ein großer Erfolg." Er wird nun zwei Wochen Urlaub einschieben, ehe am 29. August in Gallizien in Kärnten die Staatsmeisterschaften anstehen. Baldauff wird da nicht schießen, da sie noch einen Urlaub in Brasilien anhängt.

Die Spiele 2020 in Tokio wird Baldauff aber eher nicht mehr in Angriff nehmen. "Ich habe auch andere Interessen", sagte sie. "Jetzt habe ich mich ein paar Jahre um Bogenschießen wieder gekümmert. Ich war ja schon einmal zehn Jahre weg. Ich glaube, ich will diesen Aufwand gar nicht mehr so betreiben. Ich überlege mir das noch." Ende September bestreitet sie jedenfalls die Feld-WM, eine Trainerausbildung bietet ihr eine weitere Möglichkeit.