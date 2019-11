Ofner verliert Finale des Ortisei-Challengers gegen Sinner

Der Steirer Sebastian Ofner hat am Sonntag das Finale des Tennis-Challenger-Turniers in Ortisei in Südtirol verloren. Der 23-Jährige unterlag Lokalmatador Jannik Sinner vor vollen Tribünen 2:6,4:6. Der 18-jährige Sinner hatte mit seinem Achtelfinale beim Wiener Erste Bank Open erstmals die Top 100 erreicht, gilt als kommender Top-Ten-Mann. Vor einer Woche gewann er in Mailand die Next Gen Finals.

Für Ofner gibt es in der Weltrangliste von Platz 173 einen Sprung zurück unter die Top 160.