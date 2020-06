ÖTV Spieler gehen auf ATP-Punktejagd

Der Schauplatz wird in den nächsten Tagen präsentiert. "Wir werden aber schon vorher versuchen", sagt ÖTV-Generalsekretär Peter Teuschl, "über interne Kanäle den Ort in Erfahrung zu bringen, um rechtzeitig eine Reise für österreichische Fans organisieren zu können."

Was treiben die Spanier selbst? Almagro, Nummer elf der Welt, stieg unmittelbar nach Spaniens 5:0-Sieg gegen Kasachstan ins Flugzeug und trifft beim Sandplatz-Turnier in Sao Paulo am Donnerstag im Achtelfinale auf den Rumänen Hanescu. Auch Juan-Carlos Ferrero, der zweite Einzelspieler (Nummer 48) spielt in Brasilien. Marcel Granollers, zuletzt auch im Team, verlor auf einem Rotterdamer Hartplatz in Runde 1 gegen den Deutschen Kohlschreiber.