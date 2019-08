ÖSV-Rennläuferin Elisabeth Kappaurer abermals schwer verletzt

Am 27. September 2018 wurde Elisabeth Kappaurer mit dem Helikopter vom Schneetraining in Saas Fee abgeholt - Schien- und Wadenbein im linken Unterschenkel gebrochen, im Walliser Kantonsspital in Visp wurde der Vorarlbergerin ein Marknagel eingesetzt.

Nun hat es die unglückliche Bregenzerwälderin im Trainingslager im argentinischen Ushuaia noch schlimmer erwischt: Die Kombi-Juniorenweltmeisterin von 2014 hat sich sogar beide Beine gebrochen - Schien- und Wadenbeinbruch rechts, dazu eine Abrissfraktur des linken Schienbeinkopfs rechts.

Die 24-Jährige wird am Donnerstag im Krankenhaus Sanatorio San Jorge in Ushuaia operiert und dort noch einige Tage stationär bleiben, bevor sie die Rückreise in die Heimat antreten wird, um weitere Untersuchungen vorzunehmen. .