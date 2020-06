Österreichs Volleyballer dürfen träumen

Das Herren-Nationalteam hat zur Halbzeit der Gruppenphase in der European League unerwartet noch Chancen auf das Final Four in Izmir (30. Juni/1. Juli). Zwar liegt das ÖVV-Team vor den letzten beiden Turnieren punktgleich vor Schlusslicht Rumänien nur an vierter Stelle der Gruppe B, doch schon Platz drei im Fünfer-Pool könnte für die Qualifikation reichen.

Bei den zwei bisher bestrittenen Turnieren in der Türkei und Tschechien hat die Mannschaft von Teamchef Michael Warm in insgesamt sechs Spielen drei Siege geholt. "Am ersten Wochenende in der Türkei haben wir weit über unseren Erwartungen gespielt. Mit dem dortigen Turniersieg hatten wir nicht gerechnet", sagte der Coach. "Wir sind auf einem ganz guten Kurs. Viele Spieler haben über den Winter einen großen Schritt gemacht, wir spielen einen guten Volleyball."

Diagonalangreifer Thomas Zass sieht das ähnlich. "Wir sind als Mannschaft deutlich stabiler geworden, spielen sicherer und abgeklärter als bei der Heim-EM" sagt der Tiroler, der derzeit bei Paris Volley unter Vertrag steht. Am Donnerstag geht es mit dem Team nach Rotterdam, wo die Niederlande (Freitag, 19.30 Uhr), Tschechien (Samstag, 16.00) und Rumänien (Sonntag, 17.30) die Gegner sind.