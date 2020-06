Handballer starten in die heiße Phase für die WM

Dreizehn Tage noch. Dreizehn Tage haben Österreichs Handballer noch Zeit bis zum Saisonhöhepunkt: das Auftaktspiel bei der WM-Endrunde in Katar gegen Mitfavorit Kroatien.

Am Freitag hat das Nationalteam die Intensivvorbereitung dafür aufgenommen. In Tulln versammelte Teamchef Patrekur Johannesson einen 23-Mann-Kader, der nach den Testspielen gegen die Schweiz am Dienstag (18 Uhr, Tulln) und Donnerstag (20 Uhr, Krems) reduziert wird. Die WM-Generalprobe steigt am 12. Jänner in Paris gegen Olympiasieger und Europameister Frankreich.

Der Isländer Johannesson hat nun endlich alle Legionäre und damit auch den zuletzt verletzten Kapitän und Spielmacher Viktor Szilagyi an Bord. Erklärtes Ziel bei der Endrunde in der Wüste ist der Aufstieg ins Achtelfinale. In der Vorrundengruppe B bekommt es die ÖHB-Auswahl mit Kroatien (16. Jänner), Bosnien-Herzegowina (17. Jänner), Tunesien (19. Jänner), dem Iran (21. Jänner) und zum Abschluss mit Mazedonien (23. Jänner) zu tun. Die Top vier der vier Gruppen steigen in die K.-o.-Phase auf.