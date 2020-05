Österreichs Damen holen EM-Silber

Mit der Silbermedaille endet für Österreichs Damen die Tischtennis-EM in Lissabon. Titelverteidiger Deutschland setzte sich im Finale am Sonntag mit 3:0 durch und holte sich den sechsten EM-Titel, den zweiten in Folge. Vor 400 Zuschauern hatten die Österreicherinnen mehr als zwei Stunden Gegenwehr geleistet. Sofia Polcanova gegen Shan Xiaona und Liu Jia gegen Han Ying waren nach 2:0-Führung jeweils noch 2:3 unterlegen. Li Qiangbing hatte hingegen bei ihrem 0:3 gegen Petrissa Solja kaum eine Chance. Auch in der Gruppe hatte Österreich mit 0:3 verloren.

Trotz der Final-Niederlage war die Team-EM für Österreichs Tischtennis ein Erfolg: Rang zwei ist die beste Platzierung für eine rot-weiß-rote Auswahl, davor hatte es noch keine Damen-Medaille auf EM- oder WM-Niveau gegeben. Es war überhaupt erst die zweite EM-Finalbeteiligung einer österreichischen Mannschaft: 2005 in Aarhus hatten die Herren gegen Gastgeber Dänemark nach 2:0-Führung 2:3 verloren. In Lissabon wurden Robert Gardos, Daniel Habesohn und Chen Weixing nach knappem Verpassen des Viertelfinales diesmal Elfte.