Österreich verzichtet auf WM-Antritt

Die WM 2015 im American Football wird ohne Österreich stattfinden. Nach der Absage der eigentlich in Stockholm geplanten Titelkämpfe kurz vor Weihnachten hat der internationale Football-Verband (IFAF) zwar mit den USA einen neuen Veranstalter gefunden. Doch diese erhöhten die Teilnahmegebühr wesentlich, zudem sind auch die Anreise- und Logistik-Kosten um ein Vielfaches höher.

„Das ist ein Betrag, der so kurzfristig unser Budget wesentlich überschreitet und im laufenden Jahr nicht beschafft werden kann“, hieß es in einer Aussendung des American Football Bund Österreich (AFBÖ). Der AFBÖ habe sich „schweren Herzens in der vergangenen Vorstandssitzung entschieden, an der kommenden Weltmeisterschaft nicht teilzunehmen“. Eine Entscheidung, die auch der amtierende Europameister Deutschland getroffen hat.