Österreich verlor mit 0:3

Das österreichische Herren-Volleyballteam hat zum Auftakt der EM-Qualifikation in Portugal gegen die Gastgeber glatt mit 0:3 (-21,-17,-20) verloren. Am ersten von zwei Qualifikations-Wochenenden trifft die Mannschaft von Teamchef Michael Warm in Vila do Conte noch auf Finnland und Moldawien. Nach dem zweiten Qualifikations-Turnier vom 23. bis 25. Mai in Vantaa/ Finnland löst nur der Gruppen-Sieger das direkte Ticket für die EM 2015.