Österreich steht im Finale der Europameisterschaft

Nach dem klaren 40:15-Sieg gegen Dänemark im ersten Gruppenspiel, siegt Österreich auch gegen Schweden deutlich mit 41:3. Das Team Austria hat gleich von Beginn an nichts dem Zufall überlassen. Schweden startete mit dem Kick-Off. Österreich brachte den Ball über Runningback Sandro Platzgummer bereits auf die schwedische 36-Yards-Linie. Ein perfekter Startpunkt für die Angreifer von Österreich-Quarterback Alexander Thury.

Innerhalb von nur zwei Spielzügen war der Ball auch schon in der Endzone. Ein 33-Yards-Pass auf Bernhard Seikovits samt verwandeltem Extrapunkt (PAT) durch Thomas Pichlmann sorgte für die frühe 7:0-Führung. Nachdem die Verteidigung der Österreicher gleich eine Duftmarke setzte und Schweden vom Feld schickte, war Thury und seine Offense erneut am Zug. Abermals führte der 23-jährige Spielmacher seine Angreifer gekonnt übers Feld. Runningback Sandro Platzgummer erhöhte mit einem 22-Yards-Lauf auf 14:0 (PAT Pichlmann).

Vorgaben erfüllt

Fast überfallsartig spielt Österreich seine Favoritenrolle im zweiten Gruppenspiel aus. Schweden hat im Angriff große Probleme, weil die Verteidiger Österreichs den Quarterback des Gegners gut unter Druck setzt. Ein Teil des Gameplans, wie Österreich-Chefcoach Shuan Fatah erklärt: „Schweden hat mit Philip Juhlin einen der stärksten Quarterbacks in Europa. Wir wussten, dass wir den Druck auf ihn erhöhen müssen, damit er sein gewohntes Spiel nicht durchziehen kann.“

Diese Vorgabe setzte Österreich gekonnt um. Zwar führte Juhlin seine Mannschaft bis kurz vor die Endzone der Österreicher, am Ende mussten sich die Schweden aber mit einem Field-Goal zum 3:14 begnügen. Der anschließende Kick-off sollte vor allem den österreichischen Runningback Platzgummer in Szene setzen. Er nahm den Ball an der Acht-Yards-Linie auf und lief mit dem Ball über das ganze Feld zum nächsten Touchdown der Österreicher (21:3, PAT Pichlmann).