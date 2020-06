ÖJV bleibt bei Judo-EM ohne Medaille

Außer Spesen nichts gewesen. So könnte das Fazit der Österreicher lauten, wenn sie an die EM in Tscheljabinsk ( Russland) zurückblicken. Erstmals seit 1999 blieb eine rot-weiß-rote Abordnung ohne EM-Medaille.



Am Samstag schieden in Tscheljabinks auch der zuvor noch auf eine Olympiateilnahme hoffende Max Schirnhofer (bis 90 kg und Daniel Allerstorfer (bis 100 kg) vorzeitig aus. Der Salzburger Schirnhofer bezwang in der ersten Runde den Briten Matthew Purssey mit Ippon, danach war gegen den Griechen Nikos Iliadis allerdings bereits Endstation. "Im zweiten Kampf habe ich dann leider gegen Iliadis, den Olympiasieger 2004 und Doppel-Weltmeister, auf Zeit mit Waza-ari verloren", sagt Schirnhofer.