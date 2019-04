ÖHB-Cup: Krems mit erstem Titelgewinn seit neun Jahren

30. Titel für Hypo NÖ

Nach zweijähriger Pause hat sich Hypo Niederösterreich wieder den Cuptitel bei den Damen gesichert. Im Finale, das ebenfalls in Dornbirn ausgetragen wurde, setzte sich die Mannschaft von Trainer Ferenc Kovacs gegen die MGA Fivers in aller Gemütlichkeit mit 27:14 (13:7) durch: Nach gut einer Viertelstunde lagen die Südstädterinnen mit fünf Toren Differenz in Führung, nach 41 Minuten hielten sie bei plus zehn. Es ist der insgesamt 30. Cuptitel für Hypo, das bis 2017 alle Auflagen des Bewerbs gewonnen hatte.