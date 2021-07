ÖBV-Coach Asceric erwartet Sieg gegen Zypern

Gegen Zypern soll am Donnerstag (20.20 Uhr, Multiversum Schwechat) der zweite Sieg gelingen. Teamchef Neno Asceric erwartet einen solchen auch von seinen Burschen. Auf der Mittelmeerinsel gewann die ÖBV-Auswahl vor zwei Wochen mit 89:86 nach Verlängerung.

"Wir werden 100 Prozent geben müssen und dürfen Zypern keinesfalls unterschätzen", mahnte Asceric vor dem Auftakt zur Rückrunde in der Gruppe C. Dann sollte es auch mit einem Sieg klappen, der wiederum die theoretische Chance auf die Teilnahme an der EM 2013 am Leben hielte. Bereits am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) tritt Österreich in der Ukraine an.