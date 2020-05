Nuggets stoppen Grizzlies

Die Denver Nuggets haben am Montag die Siegesserie der Memphis Grizzlies in der NBA gestoppt. Denver gewann die enge Partie in Memphis mit 97:92 und fügte den Grizzlies die erste Niederlage nach acht Erfolgen zu.

Die Gastgeber hatten rund zwei Minuten vor Schluss noch 92:88 geführt, kassierten wegen ärgerlicher Fehler aber noch die zweite Niederlage im zehnten Saisonspiel. Memphis bleibt aber das zweitbeste Team der Basketball-Profiliga hinter den New York Knicks (7 Siege/1 Niederlage).

"Wir haben das bekommen, was wir verdient haben", sagte Grizzlies-Spieler Marc Gasol. Danilo Gallinari war mit 26 Punkten für die Nuggets der Topscorer des Abends. Auch am Rebound waren die Gäste stärker und gewannen erstmals nach drei Niederlagen. Weiter ohne Erfolgserlebnis sind die Washington Wizards. Sie kassierten mit dem 89:96 gegen die Indiana Pacers die neunte Niederlage im neunten Spiel.