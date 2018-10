Novak, Ofner & Co.: Die starken Männer hinter Thiem

Da gibt es auf der einen Seite einen Dominic Thiem, der bislang Großes geleistet hat und der im günstigen Fall noch das Beste vor sich hat, da gibt es einen Jürgen Melzer der in Wien eine durchaus erfolgreiche Einzel-Karriere beendet. Die Doppel-Asse Oliver Marach und Alex Peya nicht zu vergessen.

Damit soll aber die Story über Österreichs Herren-Tennis noch nicht zu Ende erzählt sein. Denn hinter Thiem drängen schon einige Junge nach. Obwohl, auf Dennis Novak passt die Bezeichnung „jung“ vielleicht nicht ganz perfekt, immerhin ist der Niederösterreicher 25 und eine Woche älter als sein Kumpel Dominic. „ Dennis hat alle Anlagen“, sagte sein Trainer Günter Bresnik schon vor Jahren. „Bei ihm dauert es eben ein bisserl länger“, sagt der Top-Trainer heute.

Aber da gab’s ja durchaus schon Anlässe, an denen der derzeitige 137. der Weltrangliste bereits sein großes Spielvermögen vor großem Publikum sein Potenzial auspacken konnte. In Wimbledon, wo er als Qualifikant bis in die 3. Runde kam und im Vorjahr in Wien, wo er sich ebenso aus der Qualifikation bis ins Achtelfinale spielte. Und im Daviscup ließ der Novak die Österreicher heuer auch nicht verkommen, schlug in Moskau sensationell Andrej Rublew, mit dem er vergangene Woche in der Stadthalle trainierte, und zuletzt mit dem Australier Alex De Minaur einen weiteren Jungstar. „Bei den kleinen Turnieren, den Challengern hat er noch Aufholbedarf“, sagt Bresnik.