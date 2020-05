Northug holt Dählie ein

Für tausende norwegische Fans und die italienischen Gastgeber war es der wichtigste Bewerb der Nordischen Ski-WM. Die einen durften nach dem 4-mal-10-km-Langlaufrennen am Freitag in Lago di Tesero über den siebenten Staffel-Titel ihres Herren-Quartetts in Serie jubeln, die anderen mussten betrübt einen vierten Platz ihrer "Squadra" nach großem Kampf zur Kenntnis nehmen.

Schlussläufer Petter Northug war im Sprint einmal mehr der Beste und stellte vor Schweden (1,2 zurück) den Sieg und seine neunte Goldmedaille sicher. Italien blieb 0,2 Sekunden hinter Russland nur die "medaglia di legno", die hölzerne.

Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rönning, Sjur Röthe und Northug feierten in einem am Ende taktischen Rennen vor rund 35.000 Zuschauern einen knappen Sieg. So wie zwei Jahre zuvor in Oslo blieb Olympiasieger Schweden "nur" Silber, die Revanche für die Verhöhnung ihres Marcus Hellner auf der Ziellinie am Holmenkollen durch Northug gelang nicht. Diesmal hatte der norwegische Superstar allerdings nicht die Zeit, mit quer-gestellten Skiern zu warten und dann 1,3 Sekunden vor Schweden die Linie zu überschreiten.