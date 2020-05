Nimmt Jankovic in Linz Revanche?

Im Fernen Osten spielte sich der Grazer Oliver Marach wieder in den Mittelpunkt. Der 31-Jährige besiegte im Finale an der Seite seines pakistanischen Partners Aisam-Ul-Haq Qureshi die deutschen Routiniers Alexander Waske und Michael Kohlmann 7:6, 7:6 und holte sich in Bangkok seinen dritten Titel in diesem Jahr und den elften in seiner Karriere.



"Ich bin froh, dass ich sehr gut returniert habe. Ich hoffe, dass Aisam und ich wieder gemeinsam spielen werden", sagt Marach, der sich über ein Preisgeld von 16.250 Dollar freut.