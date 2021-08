Fischer im Gewichtheben Zehnte, Chinesin siegt mit Olympia-Rekord

Die Niederösterreicherin Sarah Fischer ist am Montag bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Klasse über 87 kg mit einer Zweikampfleistung von 220 Kilogramm auf dem zehnten Platz gelandet. Die chinesische Weltrekordhalterin Li Wenwen siegte erwartungsgemäß mit 320 Kilo - 140 im Reißen, 180 im Stoßen. Zweite wurde die Britin Emily Jade Campbell mit 283 kg, die mit 161 kg im Stoßen noch die US-Amerikanerin Sarah Elizabeth Robles um ein Kilo auf Platz drei verwies.

Optisch wirkte die Niederösterreicherin als mit Abstand am leichtesten, sprich am unterem Limit, fast fehl am Platz. Sie hatte versucht, sich in der Klasse bis 87 zu qualifizieren, rutschte aber in die offene Kategorie rein. Manche Konkurrentinnen brachten 150 bis 160 kg auf die Waage, weshalb Fischer schon im Vorfeld wusste. "Die ersten acht sind daher unter sich." Augenscheinlich wurde der Leistungsunterschied auch daran, dass sich die Österreicherin im Reißen zu Beginn 93 kg auflegen ließ, die Chinesin Li Wenwen legte bei 135 los.