NFL verbietet Helm-Modelle im Kampf gegen Kopfverletzungen

Die US-amerikanische Football-Liga NFL hat sich zum ersten Mal für ein Verbot von Helm-Modellen ausgesprochen. Das gaben die Liga und die Spielergewerkschaft NFLPA am Montag (Ortszeit) gemeinsam bekannt. Das Verbot betrifft zehn Helm-Modelle und soll die Sicherheit der Profis erhöhen. Es ist das Resultat einer Untersuchung von insgesamt 34 verschiedenen Helmen.

Laut der Mitteilung wurden die nun verbotenen Helme von etwa 200 Spielern in der vergangenen Saison getragen. Zu den verbotenen Helmen gehört auch das Model von Tom Brady, dem Star-Quarterback der New England Patriots. Das Verbot tritt offiziell ab der Saison 2019/20 in Kraft.