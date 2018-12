NFL-Star Kareem Hunt wegen Attacke auf Frau entlassen

Die Kansas City Chiefs haben sich wegen eines gewalttätigen Übergriffes von ihrem Star-Runningback Kareem Hunt getrennt. Ein am Freitag vom Internetportal TMZ veröffentlichtes Video zeigt den 23-Jährigen, wie er in einem Hotelgang eine Frau zu Boden stößt und diese danach tritt. Der Vorfall soll sich im Februar in Cleveland ereignet haben.

Die National Football League ( NFL) war in den vergangenen Jahren von mehreren Skandalen um häusliche Gewalt erschüttert worden. Kansas City gilt mit einer Saisonbilanz von 9:2-Siegen als einer der heißesten Anwärter auf die Super Bowl.