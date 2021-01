NFL-Play-off: Favoritensiege für Green Bay Packers und Buffalo Bills

Die Buffalo Bills und die Green Bay Packers sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Super Bowl, dem großen Finale der National Football League (NFL), entfernt. Die Packers gewannen gegen die Los Angeles Rams am Samstag 32:18 und treffen in einer Woche entweder auf die New Orleans Saints oder die Tampa Bay Buccaneers. Die Buffalo Bills setzten sich ebenfalls zu Hause 17:3 gegen die Baltimore Ravens durch.