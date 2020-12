NFL: Pittsburgh Steelers bleiben einziges ungeschlagenes Team

Die Pittsburgh Steelers haben die wegen mehrerer positiver Corona-Tests mehrfach verschobene Partie gegen die Baltimore Ravens gewonnen und bleiben das einzige unbesiegte Team der NFL. Beim 19:14 mussten die Steelers am Mittwochabend (Ortszeit) am Ende noch einmal zittern, brachten den Sieg aber nach Hause und kommen nun auf elf Erfolge in elf Partien.