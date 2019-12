NFL: Philadelphia nach Heimsieg vor Play-off-Teilnahme

Die Philadelphia Eagles haben ihre Play-off-Chance in der National Football League ( NFL) gewahrt. Der Super-Bowl-Sieger von 2018 feierte am Sonntagabend (Ortszeit) einen 17:9-(10:6)-Heimsieg über den NFC-East-Divisions-Rivalen Dallas Cowboys, dessen an der Wurfarm-Schulter lädierter Spielmacher Dak Prescott ohne Touchdown-Pass blieb.

Damit benötigen die Eagles nun einen Auswärtserfolg am kommenden Sonntag bei den New York Giants, um endgültig den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen. Diesen haben die Baltimore Ravens schon lange sicher. Vor allem dank ihres Ausnahme-Spielmachers Lamar Jackson, der beim 31:15-Auswärtserfolg über die Cleveland Browns drei Touchdown-Pässe warf und noch einen Raumgewinn von insgesamt 103 Yards erlief, genießen sie nach dem Klub-Rekord von elf Siegen en suite nun auch Heimvorteil in ihren kommenden Play-off-Spielen bis zu einer etwaigen Finalteilnahme am 2. Februar in Miami.