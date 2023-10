NFL-Legende und Super-Bowl-Champion bei Flugzeugabsturz gestorben

Fan-Liebling

Francis, der drei Pro-Bowl- und zwei All-Pro-Berufungen in seiner Karriere hatte, spielte zwischen 1975 und 1980 bei den Patriots. Danach wechselte er nach San Francisco, wo er an der Seite der Quarterback-Ikone Joe Montana spielte und 1985 den Super Bowl gewann. Mit fünf Catches für 60 Yards hatte Francis entscheidenden Anteil am Triumph gegen die Miami Dolphins. Insgesamt war Francis 13 Spielzeiten in der NFL aktiv und kam in seiner Karriere auf 40 Touchdowns und 5262 Receiving Yards Raumgewinn.