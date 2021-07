NFL-Legende Favre coacht High School-Team

Der gemessen an Siegen und Touchdowns erfolgreichste Quarterback der National Football League ( NFL) steht seit Juli als Offensive Coordinator an der Seitenlinie - beim High School-Team der Oak Grove Warriors in Hattiesburg/ Mississippi. Dort trainert der 42-Jährige mit 14- bis 18-jährigen Teenagern.

"Wir trainieren zweieinhalb Stunden, und Brett ist zweieinhalb Stunden voll bei der Sache", sagt Chefcoach Nevil Barr. In Mississippi hat sich Favre nach seinem Karriereende im Jänner 2011 niedergelassen. Dort lebt der einstige Spielmacher der Green Bay Packers, New York Jets und Minnesota Vikings seine Liebe zum Sport auf andere Art aus. Kein anderes High-School-Team Amerikas hat einen Assistenz-Coach an der Seite stehen, der dreimal zum wertvollsten Spieler (MVP) der NFL gekürt wurde und den Super Bowl gewann.

"Ich muss nicht selbst spielen, um Spaß zu haben. Deshalb bin ich hier", erklärt Favre. Er fühle, dass er den Kids helfen könne. Sein Engagement dürfte sich bezahlt machen: Vor einer Woche überrollten die Warriors bei Favres Debüt die fast schon bemitleidenswerten Sumrall Bobcats mit 64:6.