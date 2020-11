NFL: "Großer Sieg" für die Seahawks gegen die Cardinals

Die Seattle Seahawks haben in der National Football League (NFL) das wichtige Duell mit den Arizona Cardinals gewonnen und sich in der umkämpften NFC West einen Vorteil im Kampf um das Play-off verschafft. Quarterback Russell Wilson führte seine Mannschaft am Donnerstagabend mit zwei Touchdown-Pässen zu einem 28:21.

Vor dem Spiel hatten beide Teams ebenso wie die Los Angeles Rams eine Bilanz von 6:3 Siegen - nun stehen die Seahawks mit 7:3 Siegen mindestens bis zum Duell der Rams mit den Tampa Bay Buccaneers am Montag an der Spitze ihrer Division.