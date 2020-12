NFL: Die New York Giants brachten die Seahawks zu Boden

Als erstes Team buchten am Sonntag die New Orleans Saints mit einem 21:16-Erfolg bei den Atlanta Falcons ihr Play-off-Ticket. Der Titelverteidiger Kansas City Chiefs zog später nach und dank eines 22:16-Heimerfolgs über die Denver Broncos vorzeitig in die Play-offs ein. Für die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes war es der elfte Sieg im zwölften Spiel der Saison.

Die New England Patriots feierten einen unerwartet deutlichen 45:0-Sieg bei den Los Angeles Chargers und fügten dem Gegner damit die höchste NFL-Niederlage in der Geschichte zu. Als einziges Team in dieser Saison noch ungeschlagen sind die Pittsburgh Steelers, die am Montagabend Washington empfangen und dabei ihre Play-off-Teilnahme fixieren können.