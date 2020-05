NFL: Die meisten Fans der Welt

Teams Die National Football League besteht aus 32 Teams, die in der National Football Conference und der American Football Conference organisiert sind. Absteiger gibt es in der Profiliga keinen.



Modus Auf die Regular Season (17 Wochen) folgen die Play-offs. Die daraus ermittelten Meister von NFC und AFC treffen im Super Bowl aufeinander, der immer am ersten Sonntag im Februar stattfindet.



Fans Mit einem Zuschauerschnitt von 67.509 (2009/2010) hat die NFL den höchsten Zuschauerschnitt einer Profiliga weltweit.