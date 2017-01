In der Wild-Card-Round der National Football League setzten sich bis jetzt die Heimteams durch. In der American Conference besiegten die Pittsburgh Steelers die Miami Dolphins mit 30:12. Erstmals konnten die Big Three: Quarterback Ben Roethlisberger, Running Back Le’Veon Bell und Receiver Antonio Brown in einem Play-off-Spiel gemeinsam auflaufen und waren zu stark für Miami mit Ersatz-Quarterback Matt Moore. Die Steelers müssen nun zu den ausgeruhten Kansas City Chiefs.

Schon am Samstag siegten die Houston Texans gegen die Oakland Raiders mit 27:14. Bei den Houston Texans avancierte der 72-Millionen-Dollar-Quarterback Brock Osweiler zum Held des Abends: Osweiler in der regulären Saison von den Fans ausgepfiffen und von Cheftrainer Bill O’Brien auf die Ersatzbank gesetzt zeigte plötzlich im Play-off eine souveräne Leistung. Houston trifft in der nächste Woche in der Nacht auf Sonntag auf Superbowl-Favorit New England.

In der National Conference setzten sich die Seattle Seahawks gegen die Detroit Lions mit 26:6 durch. Herausragend Running Back Thomas Rawls mit 161 Yards und einen Touchdown. Seattle trifft nun auf Atlanta.

Play-off-Ergebnisse vom Wochenende - 1. Runde (Wild-Card-Spiele):

Samstag: Houston Texans - Oakland Raiders 27:14, Seattle Seahawks - Detroit Lions 26:6

Sonntag: Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins 30:12, Green Bay Packers - New York Giants 38:13

Viertelfinal-Paarungen am kommenden Wochenende (alle Spiele live auf Puls 4):

American Football Conference (AFC): New England Patriots - Houston Texans (Sonntag, 2.15 MEZ), Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers (Sonntag, 20.05 MEZ)

National Football Conference (NFC): Dallas Cowboys - Green Bay Packers (Sonntag, 23.40 MEZ), Atlanta Falcons - Seattle Seahawks (Samstag, 22.35 MEZ)