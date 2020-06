Neymar als Musik-Promotor

Brasiliens Musiker können Neymar dankbar sein. Er schwingt nicht nur rhythmisch die Hüften beim Torjubel, sondern setzte sich auch einmal eine Baseballkappe auf und imitierten Rapper.

Ein Video auf YouTube wurde letztes Jahr binnen kurzer Zeit mehr als fünf Millionen Mal angeklickt. Es zeigte den Jungkicker, wie er in der Kabine seinen Mitspielern beim FC Santos auf die Nerven ging, indem er munter durch die Gegend tanzte. "Ai se eu te pego" (Oh, wenn ich dich kriege) wurde zum weltweiten Hit und Sänger Michel Teló über Nacht zum Star.

Nachdem sich Ende 2011 der Erfolg von Michel Telós Lied in Europa abzeichnete, beschloss man, auch Gusttavo Lima im Ausland zu vermarkten. In Brasilien kamen zu den Konzerten des 22-Jährigen ohnehin bis zu 60.000 Fans.

Und wer stand schon mit den beiden auf der Bühne? Neymar.

Im Februar des Jahres spielte der Edelkicker in einem Musik-Video von Alexandre Pires do Nascimento mit und demonstrierte, dass er nicht nur mit dem Ball gut umgehen kann. Im Videoclip "Danca do Kong" performt Neymar neben schönen Frauen um einen Pool und bestätigt, dass er mit dem Tanzvirus infiziert ist.

Und im April dieses Jahres stand Neymar wieder vor der Kamera. Im neuen Musikvideo des brasilianischen MCs Emicida bewies der Kicker Humor: Neymar spielt im Song "Zica, Vai Lá ..." einen Kung-Fu-Meister, der den Rapper unter seine Fittiche nimmt.