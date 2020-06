Neuer Sponsor für Tennis-Verband

"Der ÖTV setzt in Zukunft verstärkt auf Breitensport-Veranstaltungen", sagt ÖTV-Präsident Ronnie Leitgeb. "Denn nur über den Breitensport können wir wieder zu Spitzenspielern kommen. Und in dieser Hinsicht in ist in den vergangenen Jahren nicht viel passiert."

Auch deshalb fliegt der Präsident mit einem schlechten Gefühl nach Paris. "Ich hoffe, dass Melzer noch so lange spielt, bis ein anderer die Lücke füllt." In Paris stehen bekanntlich nur Melzer und Tamira Paszek in einem Einzel-Hauptbewerb.