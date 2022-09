Neue Stürze und ein Bonus für den Besten bei der 77. Vuelta

Neuer Vuelta-Tag, neue Aufgabe: Nach Titelverteidiger Primoz Roglic (Sturz am Dienstag) erwischte es am Donnerstag den Bergkönig in spe. Schon eingangs der 18. Etappe stürzte der Australier Jay Vine wie einige weitere Kollegen – unter ihnen der Gesamtvierte Carlos Rodriguez und Topsprinter Mads Pedersen – und hielt sich das linke Handgelenk, ans Weiterfahren war nicht zu denken. Damit war das zum Greifen nah liegende Bergtrikot bei der 77. Spanien-Rundfahrt für den Dänen dahin.