Nebensache Schwimm-EM

Das Duo Markus Rogan und Dinko Jukic ist seit dem letzten Wettkampf von Mirna Jukic im Sommer 2009 für Österreichs Schwimm-Medaillen allein verantwortlich gewesen. Auch von Montag bis Sonntag sind die beiden bei den Langbahn-Europameisterschaften in Debrecen Österreichs Hoffnungsträger. Gleichzeitig sind es für die beiden Wiener jedoch auch Titelkämpfe im Vorbeigehen. Priorität hat Olympia.



"Ich hoffe auf bestmögliche Ergebnisse", sagte Jukic eher wenig aussagekräftig. "Es gab zwar kleine Steine auf dem Weg, aber das ist nichts Ungewöhnliches." Damit spielte der 23-Jährige auf seine am 12. März operativ behandelte Knorpelabsplitterung im linken Ellenbogen an. "Da muss man die Zähne zusammenbeißen. Das ist eine psychische Sache", gab sich Jukic kompromisslos.