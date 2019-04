NBA: Warriors verloren Play-off-Heimspiel und Cousins

Die Golden State Warriors haben am Montagabend (Ortszeit) in den NBA-Play-offs vor eigenem Publikum gegen die Los Angeles Clippers 131:135 verloren und damit den 1:1-Ausgleich in der "best of seven"-Serie hinnehmen müssen. Schlimmer für den Titelverteidiger wiegt jedoch die Verletzung von Top-Center DeMarcus Cousins, der bereits nach nur 3:51 Minuten Spielzeit vom Parkett gehumpelt war.

Der 2,11 Meter große Star erlitt laut ersten Club-Informationen eine Blessur am Quadrizeps des linken Oberschenkels und könnte damit für den Rest der Postseason ausfallen. Eine Magnetresonanz-Untersuchung am (heutigen) Dienstag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Die Warriors waren "sehr besorgt" um Cousins.