NBA: Warriors dank 50 Punkten von Durant in 2. Play-off-Runde

Die Golden State Warriors stehen in der zweiten Play-off-Runde der NBA. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Freitagabend einen 129:110-(72:53)-Auswärtssieg über die Los Angeles Clippers und gewann damit die "best of seven"-Serie 4:2. Überragender Mann der "Dubs" war Kevin Durant, der mit 50 Punkten einen neuen Play-off-Karriererekord erzielte.

Der 30-Jährige egalisierte außerdem mit 38 Zählern in der ersten Hälfte eine Allzeit-Bestmarke der besten Basketball-Liga der Welt: So eine Ausbeute hatte in der Postseason bisher nur Charles Barkley vor 25 Jahren geschafft, als er die Phoenix Suns zu einem 3:0-Erfolg in der "best of five"-Serie über die Warriors geführt hatte.