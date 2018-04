NBA: Toronto gewinnt Schlager und stellt Klubrekord ein

Die Toronto Raptors haben den Schlager der Eastern Conference in der National Basketball Association (NBA) deutlich für sich entschieden. Sie setzten sich in der Nacht auf Donnerstag gegen die Boston Celtics mit 96:78 durch. Platz eins im Osten vor dem Start in die Play-offs dürfte den Kanadiern bei drei Siegen Vorsprung und nur mehr vier ausstehenden Spielen nicht mehr zu nehmen sein.

DeMarDeRozan (16), Serge Ibaka und Fred VanVleet (je 15) führten die Kanadier als Scorer an. Delon Wright war mit acht Punkten, neun Rebounds und acht Assists der auffälligste Spieler. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte in 16:48 Minuten Einsatzzeit neun Zähler (ohne Fehlwurf), drei Rebounds und einen Ballgewinn bei. "Mit einer Zwölfer- Rotation haben wir eine super Defensiv-Leistung hingelegt. Einen Sieg benötigen wir noch, um Platz eins im Osten zu fixieren", jubelte der 22-jährige Center.

Die Kanadier halten jetzt bei einer 56:22-Bilanz. Damit haben sie ihren Klubrekord an Erfolgen aus 2015/16 (56:26) bereits eingestellt. In der Nacht auf Samstag geht es im vorletzten Heimspiel der regulären Saison gegen die Indiana Pacers.