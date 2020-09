NBA: Topgesetzte Milwaukee Bucks im Playoff ausgeschieden

Dabei waren die Hoffnungen groß in Milwaukee, nachdem das Team die Regular Season mit der besten Defensive und der besten Offensive abgeschlossen hatte. Doch auf dem Gelände von Disney World in Orlando, wo seit der Coronapause gespielt wird, kamen die Bucks nie richtig in Fahrt. Zuletzt mussten sie auch auf ihren Star Giannis Antetokounmpo, dem MVP der Regular Season, verzichten.