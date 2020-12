NBA-Superstar LeBron James für "Time"-Magazin "Sportler des Jahres"

Das Time-Magazin hat Basketball-Superstar LeBron James als "Sportler des Jahres" ausgezeichnet. Der legendäre NBA-Profi, der am 30. Dezember 36 Jahre alt wird und heuer die Los Angeles Lakers als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie zum Titel geführt hatte, engagiert sich seit langem auch als Aktivist. So forderte er etwa in diesem Jahr als Teil der Kampagne "More Than a Vote" vor allem Afroamerikaner dazu auf, bei der US-Präsidentschaftswahl ihre Stimme abzugeben.

"King James" gilt aber auch als Vorbild im Kampf gegen Rassismus und für Gleichberechtigung, wie Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Time-Magazin betonte. "Als ich über den Großen Teich geblickt und dort einen anderen Topathleten gesehen habe, der für ähnliche Ziele kämpft, wusste ich, okay, ich bin hier nicht allein", sagte der 35-jährige Brite, der eines der Aushängeschilder der "Black Lives Matter"-Bewegung ist. "Er ist nicht nur einer der besten Spieler, sondern auch die wichtigste Stimme (im Sport, Anm.)", sagte US-Open-Tennissiegerin Naomi Osaka über James.