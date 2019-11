NBA: Solider Auftritt von Pöltl bei nächster Spurs-Niederlage

Die San Antonio Spurs haben in der NBA die nächste Niederlage einstecken müssen. Das 114:129 bei den Minnesota Timberwolves war für Jakob Pöltl und Co. die dritte in Serie. Der Wiener verbuchte sieben Punkte, drei Rebounds und zwei Assists in 11:54 Minuten.

Neun Führungswechsel und 13 Mal unentschiedenen Stand wies die Statistik zum Spiel aus. Dennoch hatten die Gastgeber im Target Center von Minneapolis am Ende der Viertel immer die Nase vorne. Ihr Vorsprung wuchs kontinuierlich an. Für San Antonio gab es keine Chance zur Wende. Topscorer beim Pöltl-Klub waren DeMar DeRozan (27) und LaMarcus Aldridge (23). Die Timberwolves wurden von Andrew Wiggins (30) und Karl-Anthony Towns (28) angeführt.