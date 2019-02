NBA: Schwacher Auftritt von Pöltl und seinen Spurs

Die offensiv schwächste Vorstellung der Saison hat den San Antonio Spurs am Montag ein 85:101 bei den Brooklyn Nets in der NBA beschert. Im Barclays Center ist eine acht Spiele dauernde Auswärtsserie der Texaner mit der siebenten Niederlage zu Ende gegangen. Jakob Pöltl holte sieben Rebounds, blieb in 11:26 Minuten auf dem Parkett jedoch ohne Punkte.

Sieben Wurfversuche des Centers aus Wien fanden nicht ihr Ziel. Die Statistik wies außerdem je einen Steal und blocked shot für Pöltl aus. Als Team lief es für San Antonio vor allem aus der Distanz überhaupt nicht. Lediglich vier von 24 Dreipunkte-Versuchen (16,7 Prozent) wurden verwandelt. LaMarcus Aldridge (26) und DeMar DeRozan (23) waren die Topscorer der Texaner. Bei Brooklyn stach All-Star D'Angelo Russell mit 23 Punkten, sieben Rebounds und acht Assists heraus.

Mit einer 33:29-Bilanz sind die Spurs auf Platz acht in der Western Conference zurückgefallen. Die Sacramento Kings (31:29) sitzen ihnen im Nacken. Am Mittwoch steht für San Antonio das erste Heimspiel seit 2. Februar an. Die Texaner empfangen die Detroit Pistons mit Dwane Casey, dem früheren Coach von Pöltl und DeRozan bei den Toronto Raptors. Nach dem Play-off-Anwärter aus dem Osten sind am Samstag bzw. Montag mit den Denver Nuggets und Oklahoma City Thunder zwei Spitzenteams aus der Western Conference im AT&T Center zu Gast.