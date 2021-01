NBA: San Antonio Spurs unterlagen Los Angeles Lakers neuerlich

Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) auch das zweite Aufeinandertreffen binnen 48 Stunden mit den Los Angeles Lakers in der National Basketball Association (NBA) verloren. Beim 103:109 gegen den Titelverteidiger verzeichnete der Wiener Jakob Pöltl fünf Rebounds und drei Assists, blieb in 20:21 Minuten Einsatzzeit jedoch ohne Korberfolg. Aufseiten der Lakers erzielte das Star-Duo LeBron James und Anthony Davis gemeinsam 60 Punkte.