NBA: San Antonio nach Sieg auf Platz sieben im -Westen

Die San Antonio Spurs sind am Sonntag in der NBA mit einem 112:90 bei den Cleveland Cavaliers auf Platz sieben in der Western Conference vorgestoßen. Sie überholten bei noch einem ausstehenden Spiel im Grunddurchgang die Los Angeles Clippers, die den Golden State Warriors mit 104:131 unterlagen. Der Titelverteidiger fixierte indes Rang eins im Westen.

Der heimische NBA-Export Jakob Pöltl steuerte zum 47. Saisonsieg der Spurs - dem 16. beim 41. und letzten Antreten im NBA-Grunddurchgang in der Fremde - acht Punkte, zehn Rebounds und je zwei Ballgewinne sowie blockierte Würfe in 26:00 Minuten bei. Angeführt wurde San Antonio von LaMarcus Aldridge (18 Zähler, 13 Rebounds). Das Team von Coach Gregg Popovich finalisiert die reguläre Saison am Mittwoch mit einem Texas-Derby gegen Dallas Mavericks. Aktueller Auftaktgegner im Play-off wären die Denver Nuggets.