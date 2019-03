NBA: San Antonio bezwingt auch Titelverteidiger Golden State

Nowitzki nun Allzeit-Sechster

Dirk Nowitzki hat indes einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere gesetzt. Der 40-jährige Deutsche überholte bei der 125:129-Heimniederlage nach Verlängerung der Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans die NBA-Legende Wilt Chamberlain in der ewigen Scorerliste. Nowitzki, der acht Zähler für die Gastgeber beisteuerte, liegt mit nunmehr 31.424 erzielten Punkten auf Platz sechs. Chamberlain war in seiner Laufbahn auf 31.419 gekommen und hatte als erster NBA-Profi die 30.000-Zähler-Marke geknackt.

Die Denver Nuggets schafften mit einem 114:105-Erfolg beim Rekordmeister in Boston erstmals seit 2013 wieder den Sprung in die Play-offs. Das Team um den serbischen All-Star Nikola Jokic liegt nach dem 47. Sieg im 69. Saisonspiel gleichauf mit den Warriors an der Spitze der Western Conference.