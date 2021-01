NBA: Pöltls San Antonio Spurs beenden Auswärtsserie mit Sieg

Mit einem 112:102 bei Oklahoma City Thunder haben die San Antonio Spurs am Dienstag eine Serie von fünf Auswärtsspielen in der NBA beendet. Für Jakob Pöltl standen vier Punkte, drei Rebounds und zwei Blocks zu Buche. Außerdem verzeichnete der Wiener je einen Assist und Ballgewinn in 16:26 Minuten auf dem Parkett.

Die Spurs durften zufrieden die Heimreise antreten. Vier Siegen bei ihrem Trip stand nur eine Niederlage gegenüber. In Oklahoma City kontrollierten die Texaner die Partie über weite Strecken auch ohne DeMar DeRozan, der zum zweiten Mal aus persönlichen Gründen gefehlt hatte. Sechs Spieler scorten zweistellig, erfolgreichster Werfer war Lonnie Walker IV mit 24 Zählern. Am Donnerstag empfängt San Antonio die Houston Rockets zum ersten von zwei Aufeinandertreffen.

Der kommende Gegner der Spurs reist mit einem 100:117 gegen die Los Angeles Lakers im Gepäck an. Der Titelverteidiger und NBA-Leader hatte dabei mit 35:14 im ersten Viertel rasch für klare Verhältnisse gesorgt. LeBron James erzielte 26 Punkte. Bei den Rockets musste sich James Harden mit 16 Zählern begnügen.